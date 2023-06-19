Левин Михаил Осипович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Левин Осип Михайлович
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Бракосочетание
04.02.1934
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Парфенова Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Левина Елизавета Георгиевна
Рождение ребёнка
13.08.1936
Дочь: Жилова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Левина Елизавета Георгиевна
Рождение ребёнка
05.06.1941
Мать ребёнка: Левина Елизавета Георгиевна
Военная служба
25.07.1941
Род войск: 3 подвижная жд армия Воинское звание: красноармеец
Пропал без вести (военное)
?.01.1942
Военная служба
По 03.08.1942
на Тихоокеанском флоте, 3 подвижная ЖД-мастерская. ВУС 114. Клепальщик-жестянщик. Убыл в действующую армию.
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Смерть
Неизвестно