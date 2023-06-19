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Левин Михаил Осипович

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Место рождения

Петрово, Махловская волость, Юрьевецкий уезд

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Левин Осип Михайлович

Мать: Левина Екатерина Николаевна

Петрово, Махловская волость, Юрьевецкий уезд
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Бракосочетание
04.02.1934

Жена: Левина Елизавета Георгиевна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Парфенова Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Левина Елизавета Георгиевна

Рождение ребёнка
13.08.1936

Дочь: Жилова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Левина Елизавета Георгиевна

Рождение ребёнка
05.06.1941

Сын: Левин Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Левина Елизавета Георгиевна

Военная служба
25.07.1941
Род войск: 3 подвижная жд армия Воинское звание: красноармеец
Пропал без вести (военное)
?.01.1942
Военная служба
По 03.08.1942
на Тихоокеанском флоте, 3 подвижная ЖД-мастерская. ВУС 114. Клепальщик-жестянщик. Убыл в действующую армию.
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
Петрово, Махловская волость, Юрьевецкий уезд
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Смерть
Неизвестно