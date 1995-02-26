Удалова (Новикова) Варвара Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения22.11.1915
Дата смерти26.02.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1915
Отец: Новиков Дмитрий
Рождение ребёнка
17.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергей
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брагина Светлана
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Рудольф
Отец ребёнка: Сергей
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
26.02.1995
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно