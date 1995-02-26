Удалова (Новикова) Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удалова (Новикова) Варвара Дмитриевна

Место рождения

Песочное, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.11.1915

Дата смерти

26.02.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1887 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1915

Отец: Новиков Дмитрий

Мать: Новикова Акулина Семёновна

Песочное, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергей

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перов Алексей Иванович

Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перов Алексей Иванович

Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брагина Светлана

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Рудольф

Отец ребёнка: Сергей

Работа или профессия
Неизвестно
Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
учительница
Смерть
26.02.1995
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
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