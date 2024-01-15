Коряков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коряков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1909

Дочь: Старцева Евгения Александровна

Мать ребёнка: Корякова Корелия Константиновна

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карташова Нина Александровна

Мать ребёнка: Корякова Корелия Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корякова Галина Александровна

Мать ребёнка: Корякова Корелия Константиновна

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