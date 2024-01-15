Коряков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1909
Дочь: Старцева Евгения Александровна
Мать ребёнка: Корякова Корелия Константиновна
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карташова Нина Александровна
Мать ребёнка: Корякова Корелия Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корякова Галина Александровна
Мать ребёнка: Корякова Корелия Константиновна