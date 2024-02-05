Филипп Матвееев
Место рожденияс. Никулино
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Матвей Максимов
Мать: Елена Иванова
с. Никулино
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: Екатерина Данилова
с. Никулино
Рождение ребёнка
22.02.1806
Дочь: Ксения Филиппова
Мать ребёнка: Екатерина Данилова
с. Никулино
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Евстигней Филиппов
Мать ребёнка: Екатерина Данилова
село Никулино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Данилова
Смерть
Неизвестно