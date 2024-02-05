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Филипп Матвееев

Место рождения

с. Никулино

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Около 1725 г.р.

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Матвей Максимов

Мать: Елена Иванова

с. Никулино
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: Екатерина Данилова

с. Никулино
Рождение ребёнка
22.02.1806

Дочь: Ксения Филиппова

Мать ребёнка: Екатерина Данилова

с. Никулино
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Евстигней Филиппов

Мать ребёнка: Екатерина Данилова

село Никулино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Данилова

Смерть
Неизвестно
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