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Синицына Дарья Николаевна
Синицына Дарья Николаевна
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Место рождения
Владимир
, город Владимир, Владимирская область
Дата рождения
04.10.2005
Пол
Женский
Отец
Синицын Николай Васильевич
1969 г.р.
Мать
Синицына (Кочетова) Екатерина Владимировна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.2005
Отец:
Синицын Николай Васильевич
Мать:
Синицына Екатерина Владимировна
Владимир
, город Владимир, Владимирская область
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