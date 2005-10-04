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Синицына Дарья Николаевна

Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

04.10.2005

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.2005

Отец: Синицын Николай Васильевич

Мать: Синицына Екатерина Владимировна

Владимир, город Владимир, Владимирская область