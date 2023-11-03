Выходцева (Ваганова) Матрона Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева (Ваганова) Матрона Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Выходцев Семен Иванов

Отец ребёнка: Выходцев Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Выходцев Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Выходцев Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Выходцев Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
19.03.1780

Сын: Выходцев Степан Иванов

Отец ребёнка: Выходцев Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Фекла Иванова

Отец ребёнка: Выходцев Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Выходцев Петр Иванов

Отец ребёнка: Выходцев Иван Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выходцев Иван Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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