Выходцева (Ваганова) Матрона Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Отец ребёнка: Выходцев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Выходцев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Выходцев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Выходцев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
19.03.1780
Отец ребёнка: Выходцев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Фекла Иванова
Отец ребёнка: Выходцев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Выходцев Петр Иванов
Отец ребёнка: Выходцев Иван Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно