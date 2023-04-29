Флорова Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.
Отец ребёнка: Флоров Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.
Отец ребёнка: Флоров Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Дочь: Акулина Степанона
Отец ребёнка: Флоров Степан Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858 ст.