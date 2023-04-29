Флорова Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФлорова Прасковья Степановна

Флорова Прасковья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1808 и 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.

Сын: Флоров Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Флоров Степан Алексеевич

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.

Сын: Флоров Иван Степанович

Отец ребёнка: Флоров Степан Алексеевич

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Дочь: Акулина Степанона

Отец ребёнка: Флоров Степан Алексеевич

Хатунь, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флоров Степан Алексеевич

Хатунь, Ступино, Московская область
Смерть
После 1858 ст.
Хатунь, Ступино, Московская область