Криворучко (Нириольная) Синклитикия Логвиновна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1881
Рождение ребёнка
26.09.1882
Дочь: Фекла Порфирьевна
Отец ребёнка: Криворучко Порфирий Филиппович
Рождение ребёнка
10.11.1884
Сын: Криворучко Родион Порфирьевич
Отец ребёнка: Криворучко Порфирий Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Елизавета Порфирьевна
Отец ребёнка: Криворучко Порфирий Филиппович
Рождение ребёнка
12.01.1892
Дочь: Татьяна Порфирьевна
Отец ребёнка: Криворучко Порфирий Филиппович
Смерть
Неизвестно