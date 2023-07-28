Криворучко (Нириольная) Синклитикия Логвиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворучко (Нириольная) Синклитикия Логвиновна

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1881

Муж: Криворучко Порфирий Филиппович

Рождение ребёнка
26.09.1882

Дочь: Фекла Порфирьевна

Отец ребёнка: Криворучко Порфирий Филиппович

Рождение ребёнка
10.11.1884

Сын: Криворучко Родион Порфирьевич

Отец ребёнка: Криворучко Порфирий Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Елизавета Порфирьевна

Отец ребёнка: Криворучко Порфирий Филиппович

Рождение ребёнка
12.01.1892

Дочь: Татьяна Порфирьевна

Отец ребёнка: Криворучко Порфирий Филиппович

Смерть
Неизвестно