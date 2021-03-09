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Молодых Виктор Кимович

Место рождения

Шестаково, Частоозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

21.12.1956

Дата смерти

09.03.2021

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1957 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1956

Отец: Молодых Ким Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Шестаково, Частоозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
18.10.1980

Сын: Молодых Матвей Викторович

Мать ребёнка: Баско Молодых Наталья Михайловна

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
15.04.1983

Жена: Баско Молодых Наталья Михайловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.08.1985

Сын: Молодых Алексей Викторович

Мать ребёнка: Баско Молодых Наталья Михайловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
09.03.2021
Челябинск, Челябинский, Челябинская область