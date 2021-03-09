Молодых Виктор Кимович
Место рождения
Дата рождения21.12.1956
Дата смерти09.03.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1956
Отец: Молодых Ким Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.1980
Сын: Молодых Матвей Викторович
Мать ребёнка: Баско Молодых Наталья Михайловна
Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
15.04.1983
Рождение ребёнка
02.08.1985
Сын: Молодых Алексей Викторович
Мать ребёнка: Баско Молодых Наталья Михайловна
Смерть
09.03.2021