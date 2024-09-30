Шадрина-Бузилова Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина-Бузилова Евдокия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
25.02.1896 ст.

Отец: Бузилов Александр Егоров

Мать: Бузилова-Шадрина Агриппина Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шадрин Иван Петрович

Бракосочетание
03.02.1914

Муж: Шадрин Иван Петрович

Бракосочетание
03.02.1914

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно

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