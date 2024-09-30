Шадрина-Бузилова Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1896 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шадрин Иван Петрович
Бракосочетание
03.02.1914
Муж: Шадрин Иван Петрович
Бракосочетание
03.02.1914
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно