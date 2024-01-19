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Трубчик Иван Константинович

Место рождения

Калиновка, Любанский район, Минская область

Дата рождения

1940

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Трубчик Константин Аверкович

Мать: Трубчик Федора Васильевна

Калиновка, Любанский район, Минская область
Смерть
2008
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