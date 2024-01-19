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Трубчик Иван Константинович
Трубчик Иван Константинович
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Древо
Место рождения
Калиновка
, Любанский район, Минская область
Дата рождения
1940
Дата смерти
2008
Пол
Мужской
Отец
Трубчик Константин Аверкович
1885 г.р.
Мать
Трубчик Федора Васильевна
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Трубчик Константин Аверкович
Мать:
Трубчик Федора Васильевна
Калиновка
, Любанский район, Минская область
Смерть
2008
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