Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шепелев Иван Степанович
Шепелев Иван Степанович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1851
Дата смерти
1852
Пол
Мужской
Отец
Шепелёв Степан Иванович
1803 г.р.
Мать
Елена Осиповна
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец:
Шепелёв Степан Иванович
Мать:
Елена Осиповна
Смерть
1852
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия