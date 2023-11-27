Шепелев Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелев Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Шепелёв Степан Иванович

Мать: Елена Осиповна

Смерть
1852
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