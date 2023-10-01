Григорьев Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Григорьев Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Григорьева Елена
Рождение ребёнка
1919
Сын: Григорьев Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Григорьева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Зоя Фёдоровна
Мать ребёнка: Григорьева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Григорьева Елена
Смерть
Неизвестно