Григорьев Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Фёдор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Григорьев Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Григорьева Елена

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1919

Сын: Григорьев Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Григорьева Елена

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Зоя Фёдоровна

Мать ребёнка: Григорьева Елена

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Григорьева Елена

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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