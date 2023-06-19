Пискунов Анатолий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1949
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пискунова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискунова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискунова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2006
Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край