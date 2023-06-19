Пискунов Анатолий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПискунов Анатолий Григорьевич

Пискунов Анатолий Григорьевич

Место рождения

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1949

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Пискунов Георгий Иванович

Мать: Пискунова Нина Тимофеевна

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пискунова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискунова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискунова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2006
Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край