Черова Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черова Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черов Пётр

Мать: Черова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берсенева (Черова) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берсенев (Черов) Виктор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берсенева (Черова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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