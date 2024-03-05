Черова Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берсенева (Черова) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берсенев (Черов) Виктор Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берсенева (Черова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно