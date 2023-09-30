Васьков Валерий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаськов Валерий Павлович

Васьков Валерий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1940

Отец: Васьков Павел Федорович

Мать: Васькова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
20.02.1970

Сын: Васьков Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Васькова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
18.02.1976

Сын: Васьков Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Васькова Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васькова Нина Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close