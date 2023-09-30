Васьков Валерий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1940
Отец: Васьков Павел Федорович
Рождение ребёнка
20.02.1970
Сын: Васьков Андрей Валерьевич
Мать ребёнка: Васькова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
18.02.1976
Сын: Васьков Дмитрий Валерьевич
Мать ребёнка: Васькова Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васькова Нина Васильевна
Смерть
Неизвестно