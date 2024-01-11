(Сагдеева) Талия
Место рожденияд.Энтуганы Буинского р-на РТ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сагдеев Нургали
Мать: Фахрисырур
д.Энтуганы Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ? Первый Муж
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ? Первый Муж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каримов Гани (2 Муж) (2 Муж)
Смерть
Неизвестно