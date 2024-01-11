(Сагдеева) Талия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сагдеева) Талия

Место рождения

д.Энтуганы Буинского р-на РТ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сагдеев Нургали

Мать: Фахрисырур

д.Энтуганы Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ? Первый Муж

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ? Первый Муж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Гани (2 Муж) (2 Муж)

Смерть
Неизвестно
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