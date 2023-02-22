Вдовин Матвей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВдовин Матвей Фёдорович

Вдовин Матвей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Вдовин Пётр Матвеевич

Мать ребёнка: Вдовина Ксения Косьмина

Рождение ребёнка
13.01.1891

Дочь: Гоголева Александрия Матвеевна

Мать ребёнка: Вдовина Ксения Косьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вдовина Ксения Косьмина

Смерть
Неизвестно