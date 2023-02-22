Вдовин Матвей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Вдовина Ксения Косьмина
Рождение ребёнка
13.01.1891
Дочь: Гоголева Александрия Матвеевна
Мать ребёнка: Вдовина Ксения Косьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вдовина Ксения Косьмина
Смерть
Неизвестно