Добросотский Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добросотский Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.05.1966

Дочь: Космачёва Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Добросотскова Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.03.1970

Сын: Добросотский Андрей Викторович

Мать ребёнка: Добросотскова Валентина Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
ул. Пролетарская, д. 82
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добросотскова Валентина Дмитриевна