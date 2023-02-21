Добросотский Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.05.1966
Дочь: Космачёва Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Добросотскова Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.03.1970
Сын: Добросотский Андрей Викторович
Мать ребёнка: Добросотскова Валентина Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
ул. Пролетарская, д. 82
Бракосочетание
Неизвестно