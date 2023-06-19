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Бормотов Пётр Дмитриевич

Место рождения

Ревда, Ревда, Свердловская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бормотова Федосья

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Бормотова Анна Петровна

Мать ребёнка: Соколова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Бормотов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Соколова Любовь Васильевна

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Варвара Петровна

Мать ребёнка: Соколова Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Любовь Васильевна

Смерть
1933
Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край