Бормотов Пётр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Бормотова Федосья
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Бормотова Анна Петровна
Мать ребёнка: Соколова Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Бормотов Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Соколова Любовь Васильевна
Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Варвара Петровна
Мать ребёнка: Соколова Любовь Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933
Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край