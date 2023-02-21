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(Ильиных) Аграфена Ивановна
(Ильиных) Аграфена Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1815
Пол
Женский
Отец
Ильиных Иван Афанасьевич
1787 г.р.
Мать
Сергеевна (Ильиных) Анна Кушпинцева
Вычислено 1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Вычислено 1815
Отец:
Ильиных Иван Афанасьевич
Мать:
Сергеевна Анна Кушпинцева
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