(Ильиных) Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Аграфена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1815

Пол

Женский

Отец

1787 г.р.

Мать

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
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Рождение
Вычислено 1815

Отец: Ильиных Иван Афанасьевич

Мать: Сергеевна Анна Кушпинцева