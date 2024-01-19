Марина Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825 ст.
Дата смерти25.09.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1843 ст.
Муж: Григорий Иванов
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1844 ст.
Сын: Леонтий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
29.03.1846 ст.
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
10.11.1849 ст.
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
До 1853 ст.
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
08.04.1857 ст.
Дочь: Александра Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
24.07.1863 ст.
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.09.1907 ст.
Причина смерти: от старческой дряхлости
Похороны
27.09.1907 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя