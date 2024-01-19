Марина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Петрова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1825 ст.

Дата смерти

25.09.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
08.01.1843 ст.

Муж: Григорий Иванов

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1844 ст.

Сын: Леонтий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
29.03.1846 ст.

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.11.1849 ст.

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1853 ст.

Сын: Кабанов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
08.04.1857 ст.

Дочь: Александра Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
24.07.1863 ст.

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Федор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
25.09.1907 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старческой дряхлости
Похороны
27.09.1907 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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