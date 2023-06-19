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Асташов Антон Сергеевич

Место рождения

Казанское, Казанский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

07.12.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1989

Отец: Асташов Сергей Николаевич

Мать: Асташова Тамара Васильевна

Казанское, Казанский муниципальный район, Тюменская область