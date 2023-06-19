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Асташов Антон Сергеевич
Асташов Антон Сергеевич
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Место рождения
Казанское
, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Дата рождения
07.12.1989
Пол
Мужской
Отец
Асташов Сергей Николаевич
1966 г.р.
Мать
Асташова (Бородина) Тамара Васильевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
07.12.1989
Отец:
Асташов Сергей Николаевич
Мать:
Асташова Тамара Васильевна
Казанское
, Казанский муниципальный район, Тюменская область
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