Гандурина (Сыромятникова) Александра Рафаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1853
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1873
Сын: Гандурин Владимир Антонович
Отец ребёнка: Гандурин Антон Михайлович
Ivanovo, gorod Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia
Рождение ребёнка
18.01.1877
Сын: Гандурин Александр Антонович
Отец ребёнка: Гандурин Антон Михайлович
Рождение ребёнка
?.02.1882
Дочь: Елена Антоновна
Отец ребёнка: Гандурин Антон Михайлович
Рождение ребёнка
?.08.1884
Сын: Гандурин Сергей Антонович
Отец ребёнка: Гандурин Антон Михайлович
Рождение ребёнка
11.03.1894
Отец ребёнка: Гандурин Антон Михайлович
Ivanovo Voznessensk, Gorod Ivanovo, Oblast d'Ivanovo, Russie
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гандурин Николай Антонович
Отец ребёнка: Гандурин Антон Михайлович
Смерть
1930