Гандурина (Сыромятникова) Александра Рафаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гандурина (Сыромятникова) Александра Рафаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1853

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
16.03.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1873

Сын: Гандурин Владимир Антонович

Отец ребёнка: Гандурин Антон Михайлович

Ivanovo, gorod Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia
Рождение ребёнка
18.01.1877

Сын: Гандурин Александр Антонович

Отец ребёнка: Гандурин Антон Михайлович

Рождение ребёнка
?.02.1882

Дочь: Елена Антоновна

Отец ребёнка: Гандурин Антон Михайлович

Рождение ребёнка
?.08.1884

Сын: Гандурин Сергей Антонович

Отец ребёнка: Гандурин Антон Михайлович

Рождение ребёнка
11.03.1894

Сын: Гандурин Борис Антонович

Отец ребёнка: Гандурин Антон Михайлович

Ivanovo Voznessensk, Gorod Ivanovo, Oblast d'Ivanovo, Russie
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гандурин Николай Антонович

Отец ребёнка: Гандурин Антон Михайлович

Смерть
1930