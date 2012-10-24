Фролова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1936
Дата смерти24.10.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1936
Отец: Олейник Иван Алексеевич
Мать: Олейник Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
29.10.1974
Сын: Фролов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Фролов Александр Иванович
Сатис, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Фролов Александр Иванович
Смерть
24.10.2012