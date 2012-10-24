Фролова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролова Александра Ивановна

Фролова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1936

Дата смерти

24.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1936

Отец: Олейник Иван Алексеевич

Мать: Олейник Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
29.10.1974

Сын: Фролов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Фролов Александр Иванович

Сатис, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Фролов Александр Иванович

Смерть
24.10.2012