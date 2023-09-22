Киямова (Шарипова) Рауфа Губайдулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1958
Рождение ребёнка
11.12.1988
Отец ребёнка: Киямов Равиль Фасхутдинович
Рождение ребёнка
15.06.1990
Дочь: Файзуллова Айсылу Равильевна
Отец ребёнка: Киямов Равиль Фасхутдинович
Рождение ребёнка
12.09.1995
Отец ребёнка: Киямов Равиль Фасхутдинович
Бракосочетание
Неизвестно