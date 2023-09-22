Киямова (Шарипова) Рауфа Губайдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киямова (Шарипова) Рауфа Губайдулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1958

Отец: Шарипов Губайдулла Зарифович

Мать: Шарипова Бибисара Каримовна

Рождение ребёнка
11.12.1988

Сын: Киямов Фаиль Равильевич

Отец ребёнка: Киямов Равиль Фасхутдинович

Рождение ребёнка
15.06.1990

Дочь: Файзуллова Айсылу Равильевна

Отец ребёнка: Киямов Равиль Фасхутдинович

Рождение ребёнка
12.09.1995

Сын: Киямов Ринат Равильевич

Отец ребёнка: Киямов Равиль Фасхутдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киямов Равиль Фасхутдинович

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