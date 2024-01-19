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Попов Степан Ивойлович

Место рождения

Тевриз, Тевризский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Попов Иоф (Ивоил) Евдокимович

Мать: Попова Анастасия Ивановна

Тевриз, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Попов Григорий Степанович

Мать ребёнка: Попова Лукерья Егоровна

Тевриз, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Попов Астафий Степанович

Мать ребёнка: Попова Лукерья Егоровна

Тевриз, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Александра Степановна

Мать ребёнка: Попова Лукерья Егоровна

Тевриз, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Попов Евлампий Степанович

Мать ребёнка: Попова Лукерья Егоровна

Тевриз, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Лукерья Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Тевриз, Тевризский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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