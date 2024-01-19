Попов Степан Ивойлович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1839
Сын: Попов Григорий Степанович
Мать ребёнка: Попова Лукерья Егоровна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Попова Лукерья Егоровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Александра Степановна
Мать ребёнка: Попова Лукерья Егоровна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Попов Евлампий Степанович
Мать ребёнка: Попова Лукерья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Лукерья Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно