Нигматуллина Васимя 1 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1924
Сын: Нигматуллин Нурулла Сибгатуллович
Отец ребёнка: Нигматуллин Сибгатулла
д. Кайбицы Буинского района Татарстана
Рождение ребёнка
?.08.1926
Дочь: Амина Сибгатулловна
Отец ребёнка: Нигматуллин Сибгатулла
д. Кайбицы Буинского района Татарстана
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нигматуллин Сибгатулла
д. Кайбицы Буинского района Татарстана
Рождение ребёнка
?.06.1932
Сын: Фатхуллин Габдрахим
Отец ребёнка: Нигматуллин Сибгатулла
д. Кайбицы Буинского района Татарстана
Бракосочетание
?.03.1938
Смерть
Неизвестно