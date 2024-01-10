Нигматуллина Васимя 1 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматуллина Васимя 1 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1924

Сын: Нигматуллин Нурулла Сибгатуллович

Отец ребёнка: Нигматуллин Сибгатулла

д. Кайбицы Буинского района Татарстана
Рождение ребёнка
?.08.1926

Дочь: Амина Сибгатулловна

Отец ребёнка: Нигматуллин Сибгатулла

д. Кайбицы Буинского района Татарстана
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Сибгатулла

д. Кайбицы Буинского района Татарстана
Рождение ребёнка
?.06.1932

Сын: Фатхуллин Габдрахим

Отец ребёнка: Нигматуллин Сибгатулла

д. Кайбицы Буинского района Татарстана
Бракосочетание
?.03.1938

Муж: Нигматуллин Сибгатулла

Смерть
Неизвестно
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