Филатов Алексей (Олег) Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1963
Дата смерти03.07.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1963
Бракосочетание
07.01.1989
Рождение ребёнка
19.10.1989
Дочь: Филатова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Филатова Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
26.10.1990
Мать ребёнка: Филатова Татьяна Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.2019