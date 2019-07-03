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Филатов Алексей (Олег) Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1963

Дата смерти

03.07.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1963

Отец: Филатов Николай Фёдорович

Мать: Филатова Зинаида Викторовна

Бракосочетание
07.01.1989

Жена: Филатова Татьяна Анатольевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1989

Дочь: Филатова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Филатова Татьяна Анатольевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1990

Сын: Филатов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Филатова Татьяна Анатольевна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Татьяна Анатольевна

Смерть
03.07.2019