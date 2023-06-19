Подшивалов Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Анисья Григорьевна
Мать ребёнка: Подшивалова Антонина
Рождение ребёнка
1920
Сын: Подшивалов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Подшивалова Антонина
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Подшивалова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подшивалова Антонина
Смерть
После 1923