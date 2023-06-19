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Подшивалов Григорий Николаевич

Место рождения

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1890

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Анисья Григорьевна

Мать ребёнка: Подшивалова Антонина

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Подшивалов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Подшивалова Антонина

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Подшивалова Антонина

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подшивалова Антонина

Смерть
После 1923