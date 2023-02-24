Поздеева Домника Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1773 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Отец ребёнка: Поздеев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Поздеева Иустина Михайловна
Отец ребёнка: Поздеев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Поздеева Гликерия Михайловна
Отец ребёнка: Поздеев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Поздеев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поздеев Никита Михайлович
Отец ребёнка: Поздеев Михаил Яковлевич