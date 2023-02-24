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Поздеева Домника Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Юферев Марк Михайлович

Отец ребёнка: Поздеев Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Поздеева Иустина Михайловна

Отец ребёнка: Поздеев Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Поздеева Гликерия Михайловна

Отец ребёнка: Поздеев Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Поздеев Иов Михайлович

Отец ребёнка: Поздеев Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поздеев Никита Михайлович

Отец ребёнка: Поздеев Михаил Яковлевич