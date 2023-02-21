Вахитов Александр Робертович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1984
Отец: Вахитов Роберт Наилевич
Рождение ребёнка
18.05.2008
Сын: Вахитов Константин Александрович
Мать ребёнка: Вахитова Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
05.01.2014
Дочь: Вахитова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Вахитова Ирина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно