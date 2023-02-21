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Вахитов Александр Робертович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1984

Отец: Вахитов Роберт Наилевич

Мать: Вахитова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
18.05.2008

Сын: Вахитов Константин Александрович

Мать ребёнка: Вахитова Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
05.01.2014

Дочь: Вахитова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Вахитова Ирина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахитова Ирина Владимировна