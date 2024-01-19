Мухина (Меньшова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Меньшова) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
20.10.1865 ст.

Муж: Мухин Симеон Васильевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Мухин Григорий Семенович

Отец ребёнка: Мухин Симеон Васильевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мухина Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Мухин Симеон Васильевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
25.10.1870 ст.

Сын: Мухин Михаил Семенович

Отец ребёнка: Мухин Симеон Васильевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Чеснов Павел Петров; Дешина Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
04.04.1877 ст.

Сын: Мухин Георгий Семенович

Отец ребёнка: Мухин Симеон Васильевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Поляков Петр Михаилов; Дешина Праскева Александрова
Смерть
Неизвестно
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