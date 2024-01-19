Мухина (Меньшова) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1865 ст.
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Мухин Симеон Васильевич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мухина Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Мухин Симеон Васильевич
Рождение ребёнка
25.10.1870 ст.
Отец ребёнка: Мухин Симеон Васильевич
Восприемники: Чеснов Павел Петров; Дешина Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
04.04.1877 ст.
Отец ребёнка: Мухин Симеон Васильевич
Восприемники: Поляков Петр Михаилов; Дешина Праскева Александрова
Смерть
Неизвестно