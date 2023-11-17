Марфа Куприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Белоусов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1764
Сын: Белоусов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Белоусов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Белоусов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Белоусов Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно