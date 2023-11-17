Марфа Куприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Куприяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Белоусов Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Белоусов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1764

Сын: Белоусов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Белоусов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Белоусов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Белоусов Алексей Васильевич

Шакшино, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Шакшино, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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