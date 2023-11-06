Синкин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Драгун
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Красулина (Синкина) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155, 193об
Смерть
Неизвестно