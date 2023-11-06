Синкин Алексей До 1720 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синкин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Драгун
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Красулина (Синкина) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155, 193об
Смерть
Неизвестно

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