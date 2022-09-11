Блиновсков Дмитрий Владимирович 1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Блиновсков Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

Дата рождения

1985

Дата смерти

11.09.2022

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985

Отец: Блиновсков Владимир

Мать: не указана

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блиновскова Валентина

Рождение ребёнка
2013

Дочь: (Блиновскова) Виктория Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
2016

Сын: Блиновсков Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: Блиновскова Валентина

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
11.09.2022
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

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