Блиновсков Дмитрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения1985
Дата смерти11.09.2022
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985
Отец: Блиновсков Владимир
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блиновскова Валентина
Рождение ребёнка
2013
Дочь: (Блиновскова) Виктория Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
2016
Сын: Блиновсков Никита Дмитриевич
Мать ребёнка: Блиновскова Валентина
Смерть
11.09.2022