Шайманова Варвара Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайманова Варвара Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.2016

Пол

Женский

Отец

1994 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.2016

Отец: Шайманов Леонид Викторович

Мать: не указана