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Шайманова Варвара Леонидовна
Шайманова Варвара Леонидовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.04.2016
Пол
Женский
Отец
Шайманов Леонид Викторович
1994 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.2016
Отец:
Шайманов Леонид Викторович
Мать: не указана
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