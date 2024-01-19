Миронова (Жалковжалкова) Елизавета Романовна
Место рождения
Дата рождения27.08.1908
Дата смерти08.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1908
Отец: Жалков Роман Иванович
Мать: Жалкова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
25.11.1929
Рождение ребёнка
До 13.04.1934
Рождение ребёнка
28.01.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Любовниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
08.04.1994
Похороны
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Каримовское кладбище