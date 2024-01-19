Миронова (Жалковжалкова) Елизавета Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Жалковжалкова) Елизавета Романовна

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Место рождения

Красавино, Коряковская волость, Костромской уезд

Дата рождения

27.08.1908

Дата смерти

08.04.1994

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1908

Отец: Жалков Роман Иванович

Мать: Жалкова Мария Федоровна

Красавино, Коряковская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
25.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Павел Васильевич

Красавино, Коряковская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
До 13.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Павел Васильевич

Красавино, Коряковская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
28.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Павел Васильевич

Красавино, Коряковская волость, Костромской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Павел Васильевич

Крещение
Неизвестно
Любовниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
08.04.1994
Похороны
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Каримовское кладбище
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