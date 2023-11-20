Синцов Прокопий Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Синцов Гаврило Кононов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ирина Прокопьева
Мать ребёнка: Синцова Пелагея
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Наталья Прокопьева
Мать ребёнка: Синцова Пелагея
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Матрона Прокопьева
Мать ребёнка: Синцова Пелагея
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ксенья Прокопьева
Мать ребёнка: Синцова Ирина
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Фекла Прокопьева
Мать ребёнка: Синцова Ирина
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Парасковья Прокопьева
Мать ребёнка: Синцова Ирина
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ксенья Прокопьева
Мать ребёнка: Синцова Ирина
Рождение ребёнка
1838
Сын: Синцов Моисей Прокопьевич
Мать ребёнка: Синцова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Пелагея
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно