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Синцов Прокопий Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Синцов Гаврило Кононов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ирина Прокопьева

Мать ребёнка: Синцова Пелагея

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Наталья Прокопьева

Мать ребёнка: Синцова Пелагея

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Матрона Прокопьева

Мать ребёнка: Синцова Пелагея

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ксенья Прокопьева

Мать ребёнка: Синцова Ирина

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Фекла Прокопьева

Мать ребёнка: Синцова Ирина

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Парасковья Прокопьева

Мать ребёнка: Синцова Ирина

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ксенья Прокопьева

Мать ребёнка: Синцова Ирина

Рождение ребёнка
1838

Сын: Синцов Моисей Прокопьевич

Мать ребёнка: Синцова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Пелагея

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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