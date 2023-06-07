E e e — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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E e e

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1974 г.р.

Дети

2000 г.р.

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1894

Отец: не указан

Мать: Fg fd fd

Рождение ребёнка
22.08.2000

Дочь: T t t

Отец ребёнка: не указан