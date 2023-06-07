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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.08.1894
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Fg fd fd
1974 г.р.
Дети
T t t
2000 г.р.
Добавил:
СХ
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События
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1894
Отец: не указан
Мать:
Fg fd fd
Рождение ребёнка
22.08.2000
Дочь:
T t t
Отец ребёнка: не указан
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