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Бавтута Степан Владимирович
Бавтута Степан Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.11.1989
Пол
Мужской
Отец
Бавтута Владимир Иванович
1941 г.р.
Мать
Брусницина Валентина Федоровна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1989
Отец:
Бавтута Владимир Иванович
Мать:
Брусницина Валентина Федоровна
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