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Бавтута Степан Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1989

Отец: Бавтута Владимир Иванович

Мать: Брусницина Валентина Федоровна

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