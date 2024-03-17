Щелков Прокофий Евграфов
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Щелков Евграф Яковлев
Мать: Щелкова Авдотья Асафова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щелкова) Пелагея Прокофьева
Мать ребёнка: Щелкова Степанида Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1886
Мать ребёнка: Щелкова Степанида Иванова
Рождение ребёнка
07.09.1889
Дочь: (Щелкова) Анна Прокофьева
Мать ребёнка: Щелкова Степанида Иванова
Смерть
Неизвестно