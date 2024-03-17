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Щелков Прокофий Евграфов

Место рождения

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Щелков Евграф Яковлев

Мать: Щелкова Авдотья Асафова

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щелкова) Пелагея Прокофьева

Мать ребёнка: Щелкова Степанида Иванова

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щелкова Степанида Иванова

Рождение ребёнка
20.12.1886

Сын: Щелков Петр Прокофьев

Мать ребёнка: Щелкова Степанида Иванова

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.09.1889

Дочь: (Щелкова) Анна Прокофьева

Мать ребёнка: Щелкова Степанида Иванова

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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