Тишкина Мать шурочки — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишкина Мать шурочки

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Соловьева Александра

Отец ребёнка: не указан

Село Хомут
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тишкина Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишкин Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тишкина Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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