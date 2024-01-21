Тишкина Мать шурочки
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Соловьева Александра
Отец ребёнка: не указан
Село Хомут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тишкина Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тишкин Андрей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тишкина Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно