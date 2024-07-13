Бердников Семён Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Бердников Илья
Мать: Бердникова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бердникова Валентина Семёновна
Мать ребёнка: Бердникова Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
25.01.1932
Дочь: Аржаных Мария Семёновна
Мать ребёнка: Бердникова Наталья Максимовна
Новоживотинное, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1941
Пропал без вести