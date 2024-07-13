Бердников Семён Ильич 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБердников Семён Ильич

Бердников Семён Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Бердников Илья

Мать: Бердникова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бердникова Валентина Семёновна

Мать ребёнка: Бердникова Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
25.01.1932

Дочь: Аржаных Мария Семёновна

Мать ребёнка: Бердникова Наталья Максимовна

Новоживотинное, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1941
Пропал без вести

Мы используем куки для улучшения работы сайта.