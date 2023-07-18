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Исхаков Шакир
Исхаков Шакир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1869
Пол
Мужской
Отец
Гумеров Исхак
1835 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
RG
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец:
Гумеров Исхак
Мать: не указана
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