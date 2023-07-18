Исхаков Шакир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исхаков Шакир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Гумеров Исхак

Мать: не указана