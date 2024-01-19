Куранов Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куранов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1930
Дочь: Новикова Екатерина
Мать ребёнка: Куранова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куранов Николай
Мать ребёнка: Куранова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куранов Василий
Мать ребёнка: Куранова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быстрова Нина
Мать ребёнка: Куранова Мария
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область