Степанова Мария Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Степанов Василий Стефанов
Отец ребёнка: Степанов Стефан Ермолаев
Рождение ребёнка
25.07.1874
Дочь: Первикова? Олимпиада Стефанова
Отец ребёнка: Степанов Стефан Ермолаев
Рождение ребёнка
05.11.1875
Дочь: Матрона Стефанова
Отец ребёнка: Степанов Стефан Ермолаев
Рождение ребёнка
23.12.1876
Отец ребёнка: Степанов Стефан Ермолаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Первикова Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Степанов Стефан Ермолаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно