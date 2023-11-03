Степанова Мария Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанова Мария Назарова

Степанова Мария Назарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Степанов Василий Стефанов

Отец ребёнка: Степанов Стефан Ермолаев

Рождение ребёнка
25.07.1874

Дочь: Первикова? Олимпиада Стефанова

Отец ребёнка: Степанов Стефан Ермолаев

Рождение ребёнка
05.11.1875

Дочь: Матрона Стефанова

Отец ребёнка: Степанов Стефан Ермолаев

Рождение ребёнка
23.12.1876

Сын: Стефанов Федор Стефанов

Отец ребёнка: Степанов Стефан Ермолаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Первикова Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Степанов Стефан Ермолаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Стефан Ермолаев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close