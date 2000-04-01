Шкодкина Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкодкина Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.2000

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
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Место
Комментарий
Рождение
01.04.2000

Отец: Шкодкин Андрей Анатольевич

Мать: не указана