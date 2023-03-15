Фроликова Мария Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Фроликов Андрей Семенов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Наталья Андреева
Отец ребёнка: Фроликов Андрей Семенов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Фроликов Андрей Семенов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Фроликов Андрей Семенов
Смерть
Неизвестно