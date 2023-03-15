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Фроликова Мария Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Фроликов Иван Андреев

Отец ребёнка: Фроликов Андрей Семенов

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Наталья Андреева

Отец ребёнка: Фроликов Андрей Семенов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Фроликов Егор Андреев

Отец ребёнка: Фроликов Андрей Семенов

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Фроликов Андрей Семенов

Смерть
Неизвестно