Шарова Катерина Евтихиева
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Шаров Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Шаров Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Шаров Михаил Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно