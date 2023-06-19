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Шарова Катерина Евтихиева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Шаров Яков Михайлович

Отец ребёнка: Шаров Михаил Афанасьевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Шаров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шаров Михаил Афанасьевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Шаров Михаил Афанасьевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Михаил Афанасьевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно